بالوثيقة.. السيد الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات ويوجه طلباً للكاظمي

2021/01/13 | 11:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، من دعوات تأجيل أول إلغاء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل.

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