المالية النيابية تستضيف مسؤولي الوزارة لمناقشة موازنة 2021

2021/01/13 | 11:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استضافت اللجنة المالية النيابية، وكيل وزارة المالية ومدير عام دائرة الموازنة ومدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام الدين العامة في الوزارة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

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