روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا

2021/01/13 | 11:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف نوفمبر الماضي.وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، رصد 22850 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 22934 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى زيادة منذ 18 نوفمبر عندما تم تسجيل 20985 إصابة.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (4320 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3003 حالات)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 13.5% من المرضى الجدد.وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في روسيا خلال […]

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