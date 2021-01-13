ارتفاع غير مسبوق في اسعار النفط للمرة الاولى منذ شباط العام الماضي

2021/01/13 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر خام برنت حسب بيانات التداول فوق 57 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 شباط من العام الماضي.ارتفع سعر خام برنت حسب بيانات التداول فوق 57 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 شباط من العام الماضي.ذكر مدير مكتب الشؤون … Readmore

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