فيديو سحل شاب في مدرسة بـ

2021/01/13 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت نقابة المعلمين في ذي قار اقتحام قوات أمنية لمدرسة تابعة للمحافظة دون أمر قضائي، معتبرة أن هذا التصرف "سابقة خطيرة" و"انتهاك لقدسية الصروح التربوية".

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