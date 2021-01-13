الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات المبكرة

2021/01/13 | 11:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، عن تأييده لحملة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم، فيما حذر من تأجيل موعد الانتخابات المبكرة، أكد على انهاء تواجد “قوات الاحتلال” على الاراضي العراقية.وقال مسؤول المكتب الاعلامي للتيار الصدري حيدر الجباري، في بيان، ان “السيد مقتدى الصدر وجه بالنقاط التالية: اولاً: يحاول رئيس مجلس الوزراء القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، فأقول: يجب عليه الاسراع بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن انتماءاتهم، ونحن نؤيد هذه الخطوة وعليه أن يكثف من جهوده وعلى الجميع الرضوخ ، كما ونطالب بإحالة كل الفاسدين الى القضاء واعلام الراي […]

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