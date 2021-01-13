کردستان العراق من دون وفيات كوورنا لأول مرة منذ 10 أشهر

2021/01/13 | 11:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيلها أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة نادرة وغير مسبوقة...

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