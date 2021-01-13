الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 17 عنصرا من داعش

2021/01/13 | 11:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الاربعاء، عن القبض على (١٧) ارهابيا بعمليات استخباراتية متعددة في بغداد....

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