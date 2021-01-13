الدولار يواصل الصعود مقابل الدينار

2021/01/13 | 11:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد.وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد، 143700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، عند افتتاحة صباح اليوم فيما سجلت بورصة الحارثية 143750 ديناراً.وكانت بورصة الكفاح سجلت أمس الثلاثاء 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

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