قتلى بقصف إسرائيلي استهدف دير الزور والبوكمال بسوريا

2021/01/13 | 11:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأفادت وكالة النظام السوري للأنباء (سانا)، اليوم الأربعاء، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مناطق في دير الزور والبوكمال، في رابع هجوم من نوعه خلال فترات متقاربة.ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل، ولم تؤكد إسرائيل القصف.ومن جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ما لا يقل عن خمسة عسكريين سوريين و11 مقاتلاً ممن اسماهم …

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