مسؤول برلماني ايراني يدعو سيئول للمبادرة فورا للافراج عن الارصدة الايرانية

2021/01/13 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة الامن القومي والسياسة

الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي

الايراني مجتبى ذوالنوري، سيئول

للمبادرة فورا للافراج عن الارصدة

المالية الايرانية المجمدة لدى بنوك

كوريا الجنوبية.

جاء ذلك في تصري

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