نواب أكراد ينشقون عن كتلهم ويشكلون «أمل كردستان»

2021/01/13 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجموعة من نواب الأكراد، بعضهم من

المستقلين وآخرون ينتمون لأحزاب سياسية

نافذة، تشكيل تحالفٍ جديد، في مجلس

النواب الاتحادي (البرلمان) أطلقوا عليه

اسم «هيواي كردستان» أو «أمل كردستان»

باللغة العربية

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