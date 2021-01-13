الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات ويدعو الحكومة لإيجاد البديل عن الغاز الإيراني لتوفير الطاقة

2021/01/13 | 12:02 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، من تأجيل موعد الانتخابات المبكرة، أكد على انهاء تواجد “قوات الاحتلال” على الاراضي العراقية.

وقال مسؤول المكتب الاعلامي للتيار الصدري حيدر الجابري، في بيان، ان “السيد مقتدى الصدر وجه بالنقاط التالية:

اولاً: يحاول رئيس مجلس الوزراء القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، فأقول: يجب عليه الاسراع بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن انتماءاتهم، ونحن نؤيد هذه الخطوة وعليه أن يكثف من جهوده وعلى الجميع الرضوخ، كما ونطالب بإحالة كل الفاسدين الى القضاء واعلام الراي العام بنوع الفساد والأموال التي تم استحصالها منهم.

ثانياً: هناك اصوات تعلو لإلغاء او تأجيل الانتخابات المبكرة سواء من الأحزاب او مثيري الشغب ونحن اذ نحدر من تأجيلها فإننا نامل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معا على انجاح هذه الانتخابات.



كما ونجدد المطالبة من المواطنين بالإسراع في تحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعا للانتخابات فضلا عمن اراد الخوض فيها

ثالثاً: اجدد مطالبتي بإنهاء تواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقية كما اجدد شجبي واستنكاري لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي فكل دلك فيه اضعاف لهيبة الدولة والاستقرار واستقلال القرار العراقي

رابعاً: يجب على الحكومة ايجاد البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية ولاسيما بعد أن امتنعت الجارة ایران عن تصديرها لنا.

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