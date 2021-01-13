2021/01/13 | 12:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرخ يدعم صفوفه بالمهاجم النيجيري سلمون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/13 | 12:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرخ يدعم صفوفه بالمهاجم النيجيري سلمون) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرخ يدعم صفوفه بالمهاجم النيجيري سلمون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).