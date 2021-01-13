تحرير مختطف بعد ساعات من عملية اختطافه في بغداد

2021/01/13 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وكالة الاستخبارات:بعد ورود معلومات استخباراتية بحدوث جريمة اختطاف احد المواطنين في منطقة الديوان ببغداد ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الفوج الثالث اللواء السادس التابع لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة خط سير العجلة المستخدمة بالخطف تم القاء القبض على المتهم منفذ عملية الاختطاف بعد ساعات من قيامه بالجرم وتحرير المختطف وبالجرم المشهود بعد نصب كمين محكم له بالمنطقة اعلاه .حيث تم تسليمه الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصوالية

يتبع.



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