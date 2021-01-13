أمريكا: قرابة 4500 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 235 ألف إصابة خلال يوم واحد

2021/01/13 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت الولايات المتحدة، اليوم الاربعاء (13 كانون الثاني 2021)، 4470 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية تمثل رقماً قياسياً جديداً.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنّه "سجّلت الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وفاة 4470 شخصا، وإصابة أكثر من 235 ألفاً آخرين بالفيروس".

وتعد هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا في هذا البلد عتبة الأربعة آلاف وفاة.

ومنذ بدء الفيروس بالتفشي في الولايات المتحدة، بلغ إجمالي عدد الذين أصيبوا به في هذا البلد 22.8 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 380 ألفا.

وما زال عدد مرضى كورونا الراقدين في المستشفيات الأمريكية عند مستواه القياسي، إذ بلغ الثلاثاء أكثر من 131 ألف مريض، وفقاً لمراكز طبية أمريكية مختصة بالفيروس التاجي.

ويوم الثلاثاء أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، أن المسافرين الراغبين بالتوجّه إلى الولايات المتحدة جوا سيضطرون اعتبارا من 26 يناير الجاري لإبراز نتيجة فحص سلبية لكورونا للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

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