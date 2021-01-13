لأول مرة منذ عقود.. السلطات الأمريكية تقرر تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمة بالقتل

2021/01/13 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرار وقف تنفيذ حكم الإعدام للمرأة، ليزا مونتغمري، المدانة بقتل امرأة حامل سنة 2004.

ويمهد هذا القرار الطريق لإعدام المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام في الولايات المتحدة، والتي يقول الأطباء إنها تشكو من تضرر في خلايا الدماغ ومشاكل نفسية.

وأجلت محكمة فيدرالية أمريكية، الخميس الماضي، إعدام مونتغمري، وهي أول إمرأة يُحكم عليها بالإعدام منذ عقود على المستوى الفيدرالي.

وصدر حكم الإعدام في حق مونتغمري في منتصف أكتوبر الماضي، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن إعدام مونتغمري سيتم في 8 ديسمبر، ومن المقرر أن يتم تنفيذ العقوبة بواسطة الحقنة المميتة في إنديانا.

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