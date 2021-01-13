2021/01/13 | 12:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وكالة الاستخبارات عن تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه والقاء القبض على خاطفهُ في بغداد.وذكر بيان الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العر اقية للانباء /نينا/ نسخة منه " انه بعد ورود معلومات استخباراتية بحدوث جريمة اختطاف احد المواطنين في منطقة الديوان ببغداد ، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات في الشرطة الاتحادية ، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة خط سير العجلة المستخدمة بالخطف تم القاء القبض على المتهم منفذ عملية الاختطاف بعد ساعات من قيامه بالجرم وتحرير المختطف بعد نصب كمين محكم له بالمنطقة ، حيث تم تسليمه الى الجهات المختصة "./انتهى9

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