غائم وممطر في بعض المناطق.. حالة الطقس بالعراق للايام الاربعة المقبلة

2021/01/13 | 12:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد لغاية يوم الأحد المقبل.

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