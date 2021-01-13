الكرخ يتعاقد مع مهاجم نيجيري

2021/01/13 | 12:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكمل الكرخ تعاقده مع المهاجم النيجيري سلمون ويليامز لينضم إلى الفريق بفترة الانتقالات الشتوية ويمثله بمنافسات الدوري الممتاز.

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