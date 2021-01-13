الحكمة: مصادقة رئيس الجمهورية على الانضمام لاتفاق المناخ خطوة مهمة للعراق

2021/01/13 | 12:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في تيار الحكمة الوطني، محمد الشمري،

نرحب بمصادقة فخامة رئيس الجمهورية على انضمام العراق لاتفاقية باريس للمناخ.



إن هذه المصادقة تمثل خطوة مهمة لانضمام العراق الى الجهود الدولية للحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي، والتي يمثل العراق أحد البلدان التي تعاني بدرجة كبيرة من تلك التأثيرات.

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