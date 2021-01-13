تحرير مختطف والقبض على خاطفهُ في بغداد

2021/01/13 | 12:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه والقاء القبض على خاطفهُ في محافظة بغداد.وقالت الوالة في بيان، انه “بعد ورود معلومات استخباراتية بحدوث جريمة اختطاف احد المواطنين في منطقة الديوان ببغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارزها في الفوج الثالث اللواء السادس التابع […]

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