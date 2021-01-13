2021/01/13 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بإنشاء جسر مشاة لأهالي 8 قرى في محافظة الديوانية.ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر حكومي قوله، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اوعز لوزارة الاسكان والاعمار لإعداد كشف سريع لإنشاء جسر مشاة لاهالي القرى الثماني في الديوانية”.وأضاف المصدر، ان “الكاظمي سيتابع الموضوع يومياً لحين انشاء الجسر وانجازه”.وأشار الى ان “ذلك يأتي بعد مناشدة لثماني قرى في الديوانية لانشاء جسر لايصال اولادهم إلى مدرسة الروابي ضمن قطاع السدير بعد اكثر من 50 سنة من دون حل “.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايعاز حكومي بإنشاء جسر مشاة لأهالي ثماني قرى في الديوانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايعاز حكومي بإنشاء جسر مشاة لأهالي ثماني قرى في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).