2021/01/13 | 12:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت الحكومة المحلية في واسط، اليوم الاربعاء، توزيع أكثر من 2000 قطعة أرض سكنية للقوات الأمنية في المحافظة .وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، انه “تم توزيع 2000 قطعة ارض سكنية للمستحقين من منتسبي القوات الأمنية خلال حفل أقيم في ساحة قيادة شرطة واسط ” مشيراُ الى ، أن ” الاراضي شملت أبطال الجيش والشرطة والحشد الشعبي تثميناً لجهودهم وتضحياتهم الكبيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقلال الوطن والمواطن”.واضاف أن “الحفل أُقيم بحضور شخصيات رسمية وأكاديمية بالاضافة الى المستحقين للقطع الأراضي السكنية”.وتابع المياحي أن “هذه الوجبة ليست الاخيرة وستليها وجبات أخرى لبقية الشرائح المشمولة ” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع أكثر من 2000 قطعة أرض للقوات الأمنية في واسط عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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