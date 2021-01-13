نزار... يعزف أحزان قامشلو في اربيل

2021/01/13 | 12:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار احد اهالي مدينة قامشلو بغرب كوردستان، يقيم في اربيل ويعمل كاسبا بحثا عن لقمة عيشه، إلا أنه وبالرغم من قساوة الحياة يقوم بالعزف على آلة الساز حيث يعمل في منطقة تعجيل بالمدينة.

نزار قامشلو كما احب أن يسمي نفسه، يعزف الحانا كوردية اصيلة تعكس حالته كما يقول لـ PUKmedia، حيث تحدث لنا وهو يقف بجوار عربانته القديمة التي يكسب لقمة عيشه بها صباحا، ويقوم بالعزف عصرا للمارة بواسطة ساز مربوط بسماعة جهورية قوية الصوت.

يقول نزار انه يجيد العزف من اكثر من 15 عاما حينما كان في قامشلو "واليوم في الإقليم نعيش كمهجرين من منطقتنا حيث عانينا الكثير ولأن عزفي هو انعكاس لحالتي وهو عزف حزين لكنه ألحان كوردية أصيلة"، مشيرا الى انه بعد العزف قوم ببيع الآلة لمن يشتريها وهو يجلب كل يوم آلة جديدة معه لبيعها بعد الانتهاء من العزف.

PUKmedia / زيد محمود / اربيل

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