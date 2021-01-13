الصدر يحذر من محاولات تأجيل الانتخابات المبكرة

2021/01/13 | 12:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعیم التیار الصدري السيد مقتدى الصدر، الیوم الأربعاء، من تأجیل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤھا في السادس من شھر حزيران المقبل.

قال مسؤول المكتب الاعلامي الخاص لزعيم التيار الصدري حيدر الجابري في بيان: أن السيد الصدر وجه عدة نقاط أولھا، أن رئیس مجلس الوزراء، يحاول القیام بحملة ضد الفاسدين من ھنا وھناك، فأقول: يجب علیه الاسراع بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن انتماءاتھم".



ونحن نؤيد ھذه الخطوة، وعلیه أن يكثف من جھوده وعلى الجمیع الرضوخ، كما ونطالب بإحالة كل الفاسدين الى القضاء واعلام الراي العام بنوع الفساد والاموال التي تم استحصالھا منھم".

واضاف: أن الصدر قال: "ھناك أصواتاً تعلو لإلغاء او تأجیل الانتخابات المبكرة سواء من الاحزاب أو مثیري الشغب، ونحن إذ نحذر من تأجیلھا فإننا نأمل من الجمیع التحلي بالحكمة والعمل معا على إنجاح ھذه الانتخابات"، مطالباً "المواطنین بالإسراع في تحديث سجلاتھم حتى لمن كان منھم مقاطعاّ للانتخابات فضلا عمن أراد الخوض فیھا".

وتابع الصدر قائلاً: "أجدد مطالبتي بإنھاء تواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقیة، كما اجدد شجبي واستنكاري لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي فكل ذلك فیه اضعاف لھیبة الدولة والاستقرار واستقلال القرار العراقي"، مشدداً على أن "الحكومة يجب علیھا إيجاد البديل عن الغاز والطاقة الكھربائیة، ولا سیما بعد ما امتنعت الجارة إیران عن تصديرھا لنا".

PUKmedia وكالات

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