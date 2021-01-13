2021/01/13 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت الحكومة المحلية في واسط، الأربعاء، عن توزيع أكثر من 2000 قطعة أرض سكنية للقوات الأمنية في المحافظة.وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه ” تم توزيع 2000 قطعة ارض سكنية للمستحقين من منتسبي القوات الأمنية خلال حفل أقيم في ساحة قيادة شرطة واسط”.وأضاف المياحي، أن “الاراضي شملت أبطال الجيش والشرطة والحشد الشعبي تثميناً لجهودهم وتضحياتهم الكبيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقلال الوطن والمواطن ” .وأوضح، أن ” الحفل أُقيم بحضور شخصيات رسمية وأكاديمية بالاضافة الى المستحقين للقطع الأراضي السكنية”، مبينا أن “هذه الوجبة ليست الاخيرة وستليها وجبات أخرى لبقية الشرائح المشمولة ” .انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط توزع أكثر من 2000 قطعة أرض للقوات الأمنية والحشد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط توزع أكثر من 2000 قطعة أرض للقوات الأمنية والحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).