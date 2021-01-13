ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع الدولار عالمياً

2021/01/13 | 12:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، إذ تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما عزز احتمال تقديم تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة الإقبال على المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1857.76 دولاراً للأونصة، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1859.20 دولاراً.

ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في عشرة أشهر، ودفعت الدولار للانخفاض وخفضت كلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وحصل الذهب على الدعم من خطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لضخ “تريليونات” الدولارات لتخفيف التداعيات في الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، وستكشف الخطة غداً الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 25.48 دولاراً للأونصة، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1074.55 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.2% إلى 2386.72 دولاراً.

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