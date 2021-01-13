مساعدة طارئة للبنان من البنك الدولي بـ 246 مليون دولار

2021/01/13 | 12:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافق البنك الدولي أمس الثلاثاء على مساعدة طارئة للبنان بـ 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون في الفقر، ويرزحون تحت وطأة أزمتين اقتصادية وصحية خانقتين في البلاد.

وبالإضافة إلى التحويلات المالية المباشرة للأسر الفقيرة، تهدف المساعدة إلى دعم تطوير نظام وطني لشبكات الأمان الاجتماعي لإتاحة استجابة أفضل للأزمات “المتفاقمة وغير المسبوقة” التي تشهدها البلاد، وفق المؤسسة المالية الدولية.

ويشهد لبنان منذ 2019 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، وتراجع إجمالي ناتجه المحلي 19.2% في 2020، فيما تجاوز التضخم 100%، وساد الفقر على نطاق واسع، وبحسب البنك الدولي، يعيش 45% من السكان تحت خط الفقر، و22% تحت خط الفقر المدقع.

وفاقم انعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2019 والجائحة العالمية، الأزمة الاقتصادية، ودفع تفشي فيروس كورونا البلاد إلى فرض إغلاقات عدة منذ مارس (أذار) الماضي.

وسجّل لبنان رسمياً 226948 إصابة بينها 1705 وفيات بكورونا.

وأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الإثنين، أنّ الحكومة رصدت 75 مليار ليرة لبنانية (نحو 49 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) سلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة، تنفيذاً للخطة الاجتماعية لمساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب إجراءات مواجهة كورونا.

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