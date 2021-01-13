مغترب عراقي يمثل نادي الجنوب في بطولة العراق للملاكمة

2021/01/13 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادوصل الى محافظة البصرة الملاكم العراقي المحترف في الولايات المتحدة الامريكية ديڤر فرهادي بدعوة رسمية من اتحاد اللعبة.

وقال امين سر الاتحاد علي عبد الزهرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “فرهادي هو احد الملاكمين المحترفين الذين نسعى لاستقطابهم والاستفادة من خدماتهم ليكونوا الى جانب ابناءنا من ابطال الفن النبيل”.

واشار عبد الزهرة الى ان “الملاكم العراقي ديڤر فرهادي سيشارك في بطولة العراق التي ستنطلق يوم غد في البصرة وهو اول محفل رسمي له في العراق اذ سيمثل نادي الجنوب الرياضي في هذه البطولة”.

ومن المقرر ان تنطلق البطولة خلال الايام المقبلة بمشاركة عدد كبير من اندية المحافظات .انتهى/ 25 ل

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