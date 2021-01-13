أردوغان يتطلع لـ “حقبة جديدة” مع أثينا وتقارب أوسع مع أوروبا

2021/01/13 | 12:33 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل أن يكون استئناف المحادثات مع اليونان بشأن خلاف على مطالبات بحرية إيذانا ببداية عهد جديد، وحث أثينا على عدم تصعيد التوتر في المنطقة.

وأعلن البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي أمس الاثنين اتفاقهما على أن يستأنفا في الخامس والعشرين من الشهر المحادثات الاستكشافية المجمدة منذ فترة طويلة والمتعلقة بخلاف على حقوق في مياه البحر المتوسط كاد أن يدخلهما في صراع العام الماضي.

وأبدى الرئيس التركي رغبته في تحسين علاقات بلاده مع الإتحاد الأوروبي، معربا عن أمله أن يكون لدى التكتل المكوّن من 27 دولة “الإرادة” نفسها.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا بسبب احتياطات الغاز الطبيعي والحدود البحرية، حيث يؤكد كل طرف على أحقيته في استكشاف موارد الطاقة في نفس الجزء من شرق البحر المتوسط.

لكن الزعيم التركي خفّف من لهجته القاسية في خطاباته واستخدم نبرة تصالحية خلال لقاء متلفز مع سفراء الإتحاد الأوروبي في مجمع رئاسي في أنقرة.



وقال أردوغان خلال اللقاء “نحن مستعدون لإعادة علاقاتنا إلى مسارها”، وتابع “نتوقع من أصدقائنا الأوروبيين أن يظهروا نفس الإرادة”.

وقال أردوغان اليوم، أمام السفراء الأوروبيين في أنقرة، “إننا بحاجة لجعلشرق البحر المتوسط بحيرة للتعاون تخدم مصالحنا بعيدة المدى، وليس ساحة للتنافس”.

وبدأت محادثات انضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي في عام 2005، إلا أن العلاقات توترت بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا عام 2016، وهي مجمدة الآن.

وأكد أردوغان أن تركيا مستعدة لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح، وأنها ملتزمة بهدف العضوية الكاملة في الإتحاد.



وأضاف: “حالة عدم اليقين التي زادت مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يمكن التخلص منها إلا مع أخذ تركيا للمكانة التي تستحقها في الأسرة الأوروبية”.

وتعرضت محادثات انضمام تركيا للتهميش بسبب المخاوف الأوروبية بشأن سجل إردوغان في ملف حقوق الإنسان، وخاصة الحملة القمعية التي شنّها بعد محاولة انقلاب فاشلة في صيف 2016.

لكن المشاكل المالية لتركيا أجبرت الرئيس التركي على التعهد بالعمل عن كثب مع المستثمرين الأجانب وتكليف شخصيات إصلاحية تتبنى أفكار اقتصاد السوق بمسؤولية فريقه الاقتصادي أواخر العام الماضي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان يتطلع لـ “حقبة جديدة” مع أثينا وتقارب أوسع مع أوروبا 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يتطلع لـ “حقبة جديدة” مع أثينا وتقارب أوسع مع أوروبا) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يتطلع لـ “حقبة جديدة” مع أثينا وتقارب أوسع مع أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).