2021/01/13 | 12:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في البصرة، اليوم الاربعاء، أنها بصدد دخول محطة غازية ستضيف 125 ميكاواط إلى المحافظة استعداداً لاستقبال فصل الصيف المقبل.وقال عضو مجلس إدارة مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في البصرة علاء الموسوي، في تصريح صحفي، إنه “سيتم دخول وحدة غازية مركبة لشط البصرة لتعطي 125 ميكا واط، ليصبح عدد المحطات الغازية عشر وحدات غازية في محافظة البصرة”.وأضاف أن “المديرية أبرمت عقداً مع شركة كار، لوضع ، وحدة بخارية مركبة بين كل وحدتين غازيتين، تعطي 125 ميكاواط، لتحسين وضع التيار الكهربائي نحو الأفضل”.وأشار إلى أن “الوحدة المركبة البخارية تعمل على البخار الذي يخرج من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء بصدد إضافة 125ميكاواط استعداداً لفصل الصيف في البصرة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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