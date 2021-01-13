2021/01/13 | 12:34 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 13 يناير 2021 | 12:26 مساءً | عدد القراءات : 6

كهرباء البصرة بصدد إضافة 125 ميغاواط استعداداً لفصل الصيف

أعلنت مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في البصرة، الأربعاء، أنها بصدد دخول محطة غازية ستضيف 125 ميكاواط إلى المحافظة استعداداً لاستقبال فصل الصيف المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في البصرة علاء الموسوي، بحسب الوكالة الرسمية، إنه "سيتم دخول وحدة غازية مركبة لشط البصرة لتعطي 125 ميكا واط، ليصبح عدد المحطات الغازية عشر وحدات غازية في محافظة البصرة".

وأضاف أن "المديرية أبرمت عقداً مع شركة كار، لوضع ، وحدة بخارية مركبة بين كل وحدتين غازيتين، تعطي 125 ميكاواط، لتحسين وضع التيار الكهربائي نحو الأفضل".

وأشار إلى أن "الوحدة المركبة البخارية تعمل على البخار الذي يخرج من الوحدة الغازية، وستدخل شط البصرة قريبا جدا، ما ستعمل على إنعاش وأستمرار التيار الكهربائي في المحافظة للفترة المقبلة".

وأكد أن "المديرية باشرت بأعمال الصيانة لكافة المحطات، تمهيدا لفصل الصيف المقبل، حيث ستكون جميع المحطات جاهزة للعمل، دون اي مشاكل".

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