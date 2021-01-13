بسبب إسرائيل.. طيران الإمارات توقف قائد طائرة تونسي عن العمل نهائيًا

2021/01/13 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قالت وسائل إعلام تونسية، إن شركة طيران الإمارات قامت بإيقاف قائد طائرة تونسي الجنسية عن العمل، بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

إذ انطلقت في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أول طائرة ركاب تجارية من بلد خليجي إلى إسرائيل، تابعة لشركة الاتحاد للطيران، والتي دخلت التاريخ كونها أول رحلة من بلد عضو بمجلس التعاون الخليجي إلى إسرائيل، بعد أن أقر الجانبان تسيير 28 رحلة أسبوعية بينهما، عقب توقيع اتفاق التطبيع.

صحيفة “الشارع المغاربي” في خبر لها، الثلاثاء، قالت إن “منعم صاحب الطابع وهو قائد طائرة تونسي يعمل بشركة طيران الإمارات تم تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب”.

وكتب صاحب الطابع في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الإمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.



الله فقط من يرعاني..



لست نادماً”.

كما نقلت صحيفة “الشارع المغاربي” عن صاحب الطابع تأكيده إيقافه عن العمل في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب، وأشارت إلى أن صاحب التدوينة أغلق صفحته بـ”فيسبوك” مباشرة بعد نشر التدوينة.

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