وزير النقل يبحث مع السفير التونسي آفاق التعاون المشترك بين البلدين

2021/01/13 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير النقل ن ناصر حسين الشبلي ، مع السفير التونسي رضا زقيدان آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين .وذكر بيان الوزارة ان الوزير استقبل السفير التونسي في مكتبه بمقر الوزارة ، وبحثا فتح الخطوط الجوية بين بغداد وتونس ، ومنح تأشيرات الدخول ( الفيزا) وتسهيل منحها للعراقيين على ان يتم الحصول عليها اما من السفارة التونسية في بغداد او من مطار تونس عند الوصول .وأضاف انه تم كذلك مناقشة التعاون المشترك في مجال النقل البحري بين البلدين ومد جسور للتبادل التجاري بين العراق وتونس ./انتهى9

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