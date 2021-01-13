وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعي السنوي في ديالى

2021/01/13 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / افتتح وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي المعرض الزراعي السنوي الذي نظمته مديرية زراعية ديالى / دائرة التدريب والارشاد الزراعي .وشاركت في المعرض الذي اقيم على حدائق نادية الفروسية في بعقوبة تحت شعار / معا لتنمية القطاع الزراعي ودعم المنتج الزراعي /.دوائر البستنة والانتاج النباتي والحيواني وشركة التجهيزات الزراعية .اضافة الى شركات القطاع الخاص ./انتهى

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