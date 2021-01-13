تأجيل إغلاق جسر البصرة المعلق

2021/01/13 | 12:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أرجأت مديرية مرور البصرة، إغلاق جسر محمد باقر الصدر (المعلق) الى إشعار آخر بسبب وجود مشاكل هندسية متعلقة بأعمال الصيانة.

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