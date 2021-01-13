2021/01/13 | 12:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه والقاء القبض على خاطفهُ في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير مختطف والقبض على خاطفه في بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير مختطف والقبض على خاطفه في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).