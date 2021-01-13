نائب: الضرائب مفروضة منذ 2008 على رواتب الموظفين ولن نسمح بالاستقطاع

2021/01/13 | 12:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشف النائب ستار جبار، الاربعاء، عن وجود اجماع نيابي لرفض استقطاع رواتب الموظفين خلال موازنة 2021، مبينا ان قانون فرض الضرائب شرع عام 2008 وهو معمول به حاليا.وقال جبار في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” وزير المالية هل يعلن ان الحكومات المتعاقبة تفرض ضريبة الدخل المشرعة عام 2008 والقانون ساري المفعول لغاية الان”.واضاف ان “فرض الضرائب على رواتب الموظفين لا يمكن ان يمرر بسبب الاجماع السياسي والنيابي على رفضه بشكل قطعي ومنع قطع الرواتب”.واشار جبار ان “البرلمان شرع خلال 2008 قانون فرض على رواتب الموظفين وفق النسب المعلنة ولا يمكن استقطاع الرواتب او فرض ضرائب دون قانون مشرع”.



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