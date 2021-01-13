2021/01/13 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت تقارير إعلامية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سيبقى يستنزف أموال خزائن برشلونة لعدة أعوام، حتى لوغادر قلعة "الكامب نو" مطلع الصيف القادم.

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