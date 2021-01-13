شركة جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

2021/01/13 | 12:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

كشفت شركة جنرال موتورز في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2021، عن نموذج لسيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن سهم "جنرال موتورز" شهد ارتفاعا بنسبة 8.8 في المئة ليصل إلى 48.95 دولار، بعد وقت قصير من كشفها للسيارتين، الأمر الذي جعل قيمتها السوقية تصل لما يقارب الـ70 مليار دولار.

وعرضت الشركة سيارتها الكهربائية التي تندرج تحت علامة "كاديلاك" التجارية، وأطلقت عليها اسم "eVTOL"، كاشفة أن سرعتها القصوى تصل إلى 90 كيلومتر في الساعة، وتتسع لراكب واحد، وزوّدت بمحرك كهربائي بقوة 90 واط.

لافتا ان جنرال موتورز " قد عرضت يضا مركبة أخرى تتسع لراكبين، ذاتية القيادة، تتميز بتصميم أنيق مستقبلي، وتعمل المزايا المدمجة فيها من خلال الأوامر الصوتية وإيماءات يد الراكب.

واشار أن الشركة الأميركية لم تكشف موعد إنتاج هذين النموذجين المستقبليين.

المصدر – سكاي نيوز

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