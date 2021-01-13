تأجيل مهرجان كركوك الدولي السينمائي

2021/01/13 | 12:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا لمهرجان كركوك الدولي للافلام القصيرة في اجتماعها الطارئ يوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 تاجيل المهرجان الذي كان من المقرر ان يقام يوم الاربعاء 13/1/2021 الى اشعار اخر بسبب غلق المركز الثقافي بمدينة كركوك وتعليق جميع نشاطاته>

وقدمت اللجنة اعتذارها لجميع الضيوف في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى وإقليم كوردستان، موضحة انه سوف يتم تحديد موعد اخر لاحقاَ لاقامة المهرجان.

يذكر انه كان من المقرر ان يقام في مدينة كركوك يومي 13و14 كانون الثاني 2021 مهرجان كركوك السينمائي للافلام القصيرة بنسخته الثانية الذي تنظمه مؤسسة كركوك للثقافة والفنون بالتنسيق مع جمعية إغاثة كوردستان وجامعة الكتاب.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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