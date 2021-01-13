الكهرباء تنشئ وحدة توليد تعمل على البخار المنبعث من المحطات الغازية في البصرة

2021/01/13 | 12:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في البصرة، الاربعاء، عزمها إدخال محطة غازية ستضيف 125 ميغاواط إلى المحافظة استعداداً لاستقبال فصل الصيف المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية في البصرة علاء الموسوي للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (13 كانون الثاني 2021)، إنه "سيتم دخول وحدة غازية مركبة لشط البصرة لتعطي 125 ميغا واط، ليصبح عدد المحطات الغازية عشر وحدات غازية في محافظة البصرة".

وأضاف أن "المديرية أبرمت عقداً مع شركة كار، لوضع، وحدة بخارية مركبة بين كل وحدتين غازيتين، تعطي 125 ميكاواط، لتحسين وضع التيار الكهربائي نحو الأفضل".

وأشار إلى أن "الوحدة المركبة البخارية تعمل على البخار الذي يخرج من الوحدة الغازية، وستدخل شط البصرة قريبا جدا، ما ستعمل على إنعاش وأستمرار التيار الكهربائي في المحافظة للفترة المقبلة".

وأكد أن "المديرية باشرت بأعمال الصيانة لكافة المحطات، تمهيدا لفصل الصيف المقبل، حيث ستكون جميع المحطات جاهزة للعمل، دون اي مشاكل".

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