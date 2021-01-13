برهم صالح يصادق على انضمام العراق لاتفاق باريس للمناخ

2021/01/13 | 12:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الرئيس العراقي برهم صالح، على انضمام العراق إلى اتفاق باريس للمناخ.

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