نادٍ إماراتي يوجه بوصلته صوب احمد ابراهيم

2021/01/13 | 12:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداديستحوذ مدافع المنتخب الوطني بكرة القدم احمد ابراهيم على اهتمام احد الاندية الاماراتية تمهيداً لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي عجمان الاماراتي، فتح باب المفاوضات الرسمية مع المدافع احمد ابراهيم تمهيداً لضمه الى الفريق”.

واوضح أن “عجمان تواصل مع ابراهيم خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني بالإمارات واللاعب ابدى موافقته المبدئية لتمثل الفريق قريباً”.

يذكر ان ابراهيم يلعب في صفوف القوة الجوية للموسم الثاني على التوالي.



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