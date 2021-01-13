الاقتصادية النيابية: الحكومة تعتزم تسديد ديون الشركات النفطية المتهمة بتهريب نفط كردستان

2021/01/13 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاربعاء ، الحكومة بمخالفة القانون من خلال وضع بنود خاصة بالموازنة تخص تسديد ديون كردستان، مبينا ان الديون لشركات نفطية قامت بتهريب النفط خارج العراق لحساب اربيل .وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح لـ /المعلومة/ ان “الحكومة خالفت القانون بشكل غير مسبوق في تاريخ العراق بعد ان اوضعت تسديد ديون للشركات النفطية الاجنبية العاملة ف كردستان والمتهمة في تهريب النفط خارج العراق دون موافقة بغداد ضمن الموازنة”.واضافت ان “تسديد ديون كردستان للشركات النفطية بعد قيام اربيل ببيع النفط دون العودة لبغداد خلال السنوات الماضية لا يمكن بشكل قطعي وسيتم رفضه بسبب عدم التزام كردستان بتسديد ما بذمتها من ديون للحكومة المركزية”.واشارت الى ان “موازنة كردستان تزيد عن 8 محافظات مجتمعة وهو امر غير معقول ومقبول ويكشف حجم التهميش للمحافظات الوسطى والجنوبية والغربية”.انتهى 25د

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