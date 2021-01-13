كهرباء البصرة: محطة غازية ستضيف 125 ميكاواط للمحافظة قريبا

2021/01/13 | 13:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت مديرية انتاج الطاقة الكهربائية في البصرة، الاربعاء، إنه تمهيدا لفصل الصيف المقبل، سيتم ادخال محطة غازية ستضيف 125 ميكاواط إلى المحافظة.

وأضاف عضو مجلس إدارة المديرية علاء الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه NRT العربية (13 كانون الثاني 2021)، أنه "سيتم دخول وحدة غازية مركبة لشط البصرة لتعطي 125 ميكا واط، ليصبح عدد المحطات الغازية عشر وحدات غازية في محافظة البصرة".

وأوضح ان "المديرية أبرمت عقداً مع شركة كار، لوضع ، وحدة بخارية مركبة بين كل وحدتين غازيتين، تعطي 125 ميكاواط، لتحسين وضع التيار الكهربائي نحو الأفضل".

وأشار إلى أن "الوحدة المركبة البخارية تعمل على البخار الذي يخرج من الوحدة الغازية، وستدخل شط البصرة قريبا جدا، ما ستعمل على إنعاش وأستمرار التيار الكهربائي في المحافظة للفترة المقبلة".

وأكد الموسوي أن "المديرية باشرت بأعمال الصيانة لكافة المحطات، تمهيدا لفصل الصيف المقبل، حيث ستكون جميع المحطات جاهزة للعمل، دون اي مشاكل".

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