الصحة: تحديث مختبرين في بغداد لكشف السلالة الجديدة لكورونا

2021/01/13 | 13:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، أنها بصدد تحديث مختبرين لكشف السلالة الجديدة لكورونا خلال الأيام القريبة المقبلة، مؤكدة أن هذه المختبرات ستتمكن من تحديد التسلسل الجيني لأي طفرة وراثية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي، إنه “خلال أيام سيكون هناك تحديث مبدئي لمختبرين ، وهما مختبر الصحة العامة المركزي التابع الى دائرة الصحة العامة، ومجموعة المختبرات التعليمية التابعة لدائرة مدينة الطب التعليمي، الموجودة في العاصمة بغداد، لاكتشاف السلالات الجينية للفيروسات المستجدة وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية”.وأضاف أن “تحديث المختبرات سيكون تباعاً في بغداد والمحافظات، لاكتشاف السلالة الجديدة”.وأكد أن “هذه المختبرات ستتمكن من تحديد […]

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