نصفها بالقنص.. هجمات داعش في ديالى تدفع الأمن النيابية لمناقشة 3 ملفات تخص المحافظة

2021/01/13 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أيوب الربيعي، اليوم الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، أن 3 ملفات هامة تتعلق بأمن المحافظة ستكون حاضرة على طاولة النقاش في الاجتماع المقبل للجنة الامن والدفاع النيابية، بعد الهجمات التي يشنها تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالمحافظة.

وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع الأمني في محافظة ديالى بحاجة ماسة إلى خطوات تصحيحية، خاصة مع ارتفاع موجة الخروقات في الآونة الأخيرة، وسقوط العديد من الضحايا في القوات الأمنية والحشد الشعبي والمدنيين"، مشيراً إلى أن "50% من هجمات داعش الإرهابي تتم من خلال أسلحة القنص".

وأضاف، أن "3 ملفات هامة خاصة بأمن ديالى ستطرح على طاولة النقاش في الاجتماع المقبل للجنة الامن والدفاع النيابية، وهي الخروقات، والفراغات، وسبل تعزيز وتفعيل البعد الاستخباري".

وأكد عضو لجنة الأمن النيابية، أن "وضع المحافظة الأمني يجب أن يُدرسَ بعناية، لأنه صمام أمن العاصمة بغداد، وأي تطورات سلبية ستنعكس على المشهد العام".

وأشار إلى أن "داعش ما زال مصدر تهديد في بعض مناطق ديالى بسبب نشاط خلاياه النائمة"، مبيّناً أن "بعض المناطق ومنها قرى الوقف، تعيش وضعاً أمنياً صعباً، بسبب تكرار استهداف النقاط الامنية المحيطة بها، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا، ويجب حسم وإنهاء ملف الخلايا النائمة".

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