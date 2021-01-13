بغداد.. إنقاذ فتاة من شخص هددها بنشر صورها وأم وأولادها من تعنيف والدهم

2021/01/13 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، إنقاذ فرق الشرطة المجتمعية فتاة من شخص حاول ابتزازها بنشر صورها، وأم وأولادها من تعنيف والدهم في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشرطة المجتمعية في بغداد التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، تمكنت من إنقاذ فتاة من ابتزاز شخص هددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة".

وأضاف البيان، أن الشرطة المجتمعية "استطاعت في الوقت ذاته منع أب من تعنيف زوجته وأولاده بضربهم وتعذيبهم"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المبتز الذي اعترف بجريمته فور مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة".

وأشار البيان إلى أن "المرأة وجهت بتقديم شكوى أصولية بحق الأب لدى القضاء، وأخذت تعهداً خطياً منه بعدم تعنيفهم مستقبلاً".

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